Dorinha assume a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional no Senado

Por Redação

Eleita presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), a senadora Professora Dorinha (União) disse, na tarde desta quarta-feira (19), que seu principal objetivo será trabalhar em temas que lidem diretamente com a redução das desigualdades sociais e com a integração entre as regiões do Tocantins e do Brasil. Dorinha ficará à frente do colegiado pelos próximos dois anos.

“A nossa responsabilidade será promover debates importantes que lidem com a infraestrutura, com a redução das desigualdades, com a integração tão necessária para esse país diferente, reduzindo suas desigualdades”, explicou a Professora Dorinha.

Composta por 17 titulares e igual número de suplentes, a CDR discute assuntos como desigualdades regionais, políticas para desenvolvimento de estados e municípios e planos para o desenvolvimento social e econômico. Outra atribuição da comissão é apreciar projetos sobre turismo, como políticas de incentivo e de investimento para o setor.

Dorinha chega ao comando da CDR com o compromisso de ampliar os debates e buscar soluções eficazes para impulsionar o desenvolvimento regional. “Queremos fortalecer políticas que reduzam as desigualdades e promovam crescimento sustentável, com foco no desenvolvimento econômico em cada uma das regiões, atrelado à questão da formação, no aprimoramento educacional. No caso do turismo, os desafios serão em relação às condições de cada uma das regiões, garantindo mais oportunidades e aproveitando as potencialidades”, destacou.