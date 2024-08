“É do interesse do Governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos”, esclarece governado Wanderlei sobre a Operação FAMES-19

Por Wesley Silas

O governador Wanderlei Barbosa publicou uma nota em resposta a operação FAMES-19 que investiga supostos desvio de recursos públicos da COVID-19 nos anos de 2020 a 2021

Em nota, o governador informou que colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na compra de cestas básicas nos anos de 2020 a 2021.

“É do interesse do Governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos”, informou o governador.

Nota à imprensa

O Governo do Estado Tocantins informa que colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na compra de cestas básicas nos anos de 2020 a 2021. É do interesse do Governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos.

Palmas-TO, 21/08/2024

Secretaria Estadual da Comunicação