Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - (Prazo de quinze dias, nos termos do Artigo 257, Inciso III do NCPC) Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito da Comarca de Peixe - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esta Comarca e Escrivania 1o do Cível e Juizado Especial Cível tramita o seguintes Auto 0001772-87.2018.8.27.2734 da AÇÃO DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, FATOS JURÍDICOS. REQUERENTE: ISOLINA DA SILVA e HEITOR BORGES DA SILVA FILHO e REQUERIDOS: VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA, KLEYBER COELHO OLIVEIRA, GERALDO ASSIS DE ALCÃNTARA, ÂNGELA ALVES DA CRUZ ALCANTARA e ANGELICA ALVES DE ALCANTARA, vem atraves deste INTIMAR o Senhor VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido,