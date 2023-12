Editais do Concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins são retificados

Por Redação

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) publicou na noite desta quinta-feira, 7, no Diário Oficial, os editais retificados do Concurso Público. Os atos com as retificações dos editais nº 01 e 02 também foram publicados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ainda na quarta-feira, 6.

A medida atende encaminhamento da Comissão de Concurso, que, dentro do prazo legal, recebeu e avaliou diversos questionamentos sobre pontos inconsistentes nos editais.

Conforme as publicações, disponíveis na página da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto ), foram realizadas as seguintes alterações no Edital nº 01/2023 – Policial Legislativo, Técnico Legislativo e Analista Legislativo:

• Na forma de apresentação das disciplinas para os cargos de Policial Legislativo II e Analista Legislativo;

• Na quantidade de apoios para o teste de aptidão física para candidatas do sexo feminino ao cargo de Policial Legislativo II;

• Nos conteúdos programáticos para Policial Legislativo, módulos I e II, abrangendo Noções de Informática, Conhecimentos na Área de Atuação e Princípios de Administração Pública;

• Nos conteúdos programáticos de Técnico Legislativo, módulo II, na parte de conhecimentos específicos, abrangendo Assistência Administrativa e Audioeditoração ;

• Nos conteúdos programáticos para cargos de nível superior, módulo I, na parte de conhecimentos básicos; e módulo II, na parte de conhecimentos específicos, abrangendo História e Geografia do Estado do Tocantins, Web Design, Técnico Jurídico e Ciências Contábeis;

• Nos requisitos e atribuições do cargo de Analista Legislativo – Publicidade.

Já no Edital nº 02/2023 – Procurador Jurídico, as alterações abrangeram dois itens: a pontuação mínima na prova discursiva para aprovação no cargo; e a comprovação de prática forense.

Além do Diário Oficial da Aleto, os editais retificados também constam no site de concursos da FGV.