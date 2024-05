EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

CITANDO: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos n° 0014473-77.2022.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe move ANA CLAUDIA MENDES MILHOMEM, inscrito no CPF/CNPJ sob on° 03388678138, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO od inteiro teor da petição ed inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias…