EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.

O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas atribuições legais etc.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2o Cível, processam-se os autos n.o 0015203-88.2022.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível requerida por TERRA BOA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA em face de ELIANDRO MENEGUSSO, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia.

