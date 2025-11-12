EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O DOUTOR RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito da Vara Cível, dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos de Dianópolis-TO, na forma da Lei etc. FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0003175-09.2022.8.27.2716 de Cumprimento de sentença, tendo como Requerente(s)TERRA BOA PECUARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.235.183/000100, em desfavor de WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF/MF nº. 521.971.318-34. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA o(a) requerido(a) WAGNER JOSE DE OLIVEIRA, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO…

