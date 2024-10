Eduardo Fortes apresenta requerimentos por melhorias em rodovias do Tocantins

Por Redação

Na sessão desta terça-feira, 15, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSB) apresentou dois requerimentos na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), solicitando melhorias em importantes rodovias estaduais. O parlamentar solicitou ao Governo do Estado e à Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO) o patrolamento e encascalhamento da TO-181, no trecho que liga o Trevo dos Motas à Fundação Bradesco. Fortes destacou a urgência da intervenção devido às más condições da via, que afetam o tráfego e aumentam o risco de acidentes. A rodovia é essencial para o escoamento de produtos e para o acesso de alunos e pais à Fundação Bradesco.

O segundo requerimento de Fortes reitera a pavimentação asfáltica da TO-483, que conecta os municípios de Sucupira e Figueirópolis. Sem pavimentação, o trecho de 35 km se encontra intransitável, prejudicando tanto a segurança dos motoristas quanto a economia local, especialmente o escoamento de grãos e bovinos.

Fortes reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da população: “Estamos trabalhando para garantir melhores condições de trafegabilidade e qualidade de vida para os tocantinenses. Melhorar as estradas é investir na segurança e no progresso da nossa região.”

Ambos os requerimentos foram encaminhados para apreciação dos parlamentares.