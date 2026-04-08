Eduardo Fortes destina R$ 800 mil em emendas para obras de infraestrutura em Palmeirópolis e São Salvador do Tocantins

Por Redação O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) destinou R$ 800 mil em emendas parlamentares para melhorias em infraestrutura nos municípios de Palmeirópolis e São Salvador do Tocantins. Os valores, já pagos, beneficiam pavimentação em uma avenida e construção de um terminal rodoviário. Estudos sobre alocação de recursos no Tocantins, como a análise do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, mostram que essas verbas individuais reduzem desigualdades regionais e fomentam infraestrutura essencial.

Investimentos direcionados aos municípios do interior

Em Palmeirópolis, R$ 400 mil financiarão a pavimentação asfáltica da Avenida do Produtor até o Parque Agropecuário. A obra visa aprimorar a mobilidade urbana, aumentar a segurança no trânsito e valorizar imóveis na área.

Em São Salvador do Tocantins, outro montante de R$ 400 mil será usado na construção do terminal rodoviário municipal. A estrutura, demandada pela população local há anos, organizará o transporte público e impulsionará o comércio regional.

Fortes enfatizou o foco em ações concretas para o interior do estado. “Essas emendas levam recursos que impactam diretamente a qualidade de vida e o progresso local”, afirmou o parlamentar.

As indicações integram o orçamento estadual e reforçam o apoio a cidades menores, conforme dados da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO).

A representatividade parlamentar como fator decisivo para o desenvolvimento Municipal