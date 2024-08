Eduardo Fortes será oficializado candidato a prefeito de Gurupi no dia 5

Por Redação

Uma grande festa está sendo organizada para o próxima segunda-feira, 5, com a Convenção do PSD, que oficializará a candidatura o deputado Eduardo Fortes a prefeito de Gurupi.

Eduardo Fortes, conhecido por seu compromisso com as causas sociais e pelo trabalho realizado na Assembleia Legislativa, tem intensificado suas articulações políticas nos últimos meses sinalizando a formação de uma coalizão robusta e diversificada para a disputa eleitoral. Ele conta com apoio das principais lideranças de Gurupi com representatividade em todos os segmentos da cidade. Líderes comunitários, religiosos, partidários, empresários do agronegócio, segmentos da cultura, das artes, do movimento feminino estão na base do candidato.

O jovem Juarez Moreira, filho do vice-governador Laurez Moreira, considerado o melhor prefeito na história de Gurupi, será o vice de Eduardo e trás a força da juventude, reforçando o caráter renovador na politica de Gurupi.

Oswaldo Stival, um dos empresários da indústria mais respeitados do Tocantins, que tem uma longa história de trabalhos prestados em Gurupi, por meio da Cooperfrigu, que emprega milhares de famílias direta e indiretamente na cidade, além de realizar um trabalho social reconhecido pelo atendimento de milhares de pessoas com o projeto Cooperar, é outro importante apoio de Eduardo Fortes nesta eleição.

A convenção contará com a presença de importantes nomes do MDB, PDT, PP, PSD e PSB, partidos que têm demonstrado apoio a Fortes, evidenciado em encontros, onde foram discutidas as principais diretrizes do programa de governo que será apresentado à população.

A expectativa é que a convenção confirme Eduardo Fortes e seu vice Juarez como candidatos capazes de unir diferentes setores da sociedade em torno de um projeto político inovador e inclusivo. Com uma base sólida, Fortes e Juarez pretendem enfrentar os desafios do pleito com propostas que visam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Gurupi.