Eduardo Siqueira Campos é oficializado candidato a prefeito de Palmas em convenção emocionante com mais de 5 mil pessoas

O pastor Carlos Eduardo Velozo (Agir) foi escolhido pela convenção como o candidato a vice-prefeito na chapa de Eduardo Siqueira Campos

Por Redação

Agora é oficial. Eduardo Siqueira Campos (Podemos) é candidato a prefeito de Palmas, homologado em convenção realizada na noite desta quinta-feira, 1º. O candidato da vice-prefeito na coligação que tem ainda os partidos Agir e PRTB, é o pastor Carlos Velozo (Agir).

Mais de cinco mil pessoas atenderam ao convite de Eduardo Siqueira Campos e foram até a Feira Coberta do Jardim Aureny III, participar de uma convenção que já entrou pra história de Palmas. Uma demonstração de prestígio popular e a comprovação de que o legado de Siqueira Campos e Eduardo segue forte no coração e na memória dos palmenses.

Eduardo Siqueira Campos emocionou o público ao recordar o legado de Siqueira Campos e reafirmar seu compromisso com a população de Palmas.

“Eu fiz uma promessa e eu lhe prometi, meu pai, que essa história não acaba e não acabou no dia que você nos deixou. Ela prossegue aqui em mim. A responsabilidade, o legado, um amor transmitido de pai pra filho, capaz de juntar o povo, de unir os sentimentos e de fazer novamente essa terra sonhar com aquilo que te trouxe para cá, pelas oportunidades, esperança e valorização”, disse Eduardo.

Eduardo Siqueira deixou claro que fará uma campanha baseada em propostas e que seus adversários são os problemas que os cidadãos de Palmas enfrentam. “Vamos cuidar das pessoas, vamos devolver a dignidade aos pais e mães de família. Nosso adversário é a fome que está em todas as regiões. Não pode uma mãe chegar no posto de saúde e não ter médico e nem remédio. Esses são os desafios que vamos enfrentar e nos propomos a resolver”, declarou.

Eduardo falou também sobre a reabertura de equipamentos públicos como as sedes dos pioneiros mirins e dos Amigos do Meio Ambiente, além do ginásio Ayrton Senna e do estádio Nilton Santos, grandes obras realizadas nas gestões de Siqueira e Eduardo. “Vamos devolver tudo isso aos verdadeiros donos, o povo de Palmas”, afirmou.

Propostas

Dentre as principais propostas citadas no discurso, Eduardo Siqueira Campos destacou a construção do Hospital de Urgência e Emergência (bandeira que defende desde quando era deputado estadual), a retomada de programas sociais e a implementação de novas iniciativas voltadas para a juventude, como o projeto Passageiros do Futuro e Bom de Bola, Bom de Escola.

“E vamos ter 15 mil pioneiros mirins em uma nova versão, com ensino voltado ao empreendedorismo, à educação ambiental e o contato com o ambiente digital, para aprimorar o conhecimento e formar os cidadãos do amanhã”, disse.

O candidato também afirmou que assim como fez na região central, vai trabalhar para implantar um Instituto Federal na região sul de Palmas, além da ampliação do efetivo da Guarda Metropolitana e a criação de subprefeituras para aproximar os serviços públicos dos cidadãos.

Presenças

A convenção foi aberta com a mensagem de Fé do pastor Amarildo Martins, presidente da Assembleia de Deus – Nação Madureira.

O presidente estadual do Podemos, Tiago Dimas, reforçou a lembrança do legado de Siqueira Campos. “A gente não pode deixar de lembrar a memória de José Wilson Siqueira Campos, o fundador de Palmas, aquele que permitiu com que a luta política pudesse ser feita em prol da população. E hoje, ver o Eduardo assumindo essa responsabilidade é de uma felicidade imensa e agradeço por ter confiado no Podemos para continuar esse legado”, disse Dimas.

Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol e empresário em Palmas, ressaltou a importância do envolvimento da população na campanha. “Não podemos esquecer de convocar o centroavante dessa equipe, e o centroavante dessa equipe é o eleitor, o povo. O povo é muito importante, e Eduardo tem uma grande oportunidade de fazer aquilo que seu pai fez, que foi caminhar junto com a população e ouvir seus anseios”, convocou Luxemburgo.

Durante a convenção, foram homologados 24 candidatos a vereadores, todos do Podemos.

Vice-Prefeito

O candidato a vice-prefeito definido e homologado pela convenção é o pastor Carlos Eduardo Batista Velozo, conhecido como Carlos Velozo. Em seu discurso, Velozo agradeceu a confiança recebida e assegurou que trabalhará junto com Eduardo para chegarem à vitória. “Como candidato a vice-prefeito eu vou estar ao seu lado e eu tenho certeza que essa aliança, que está sendo concretizada hoje, nasceu do coração de Deus. Esta é a aliança de quem ama e trabalha por Palmas. Palmas volta hoje a ter esperança de dias melhores”, frisou.

Perfil

Eduardo Siqueira Campos

Eduardo Siqueira Campos é filho de José Wilson Siqueira Campos e dona Aureny Siqueira Campos. Nasceu no dia 4 de março de 1959, em Campinas, SP. Com a família, mudou-se para Colinas de Goiás (hoje Colinas do Tocantins).

É Educador, formado em Pedagogia, e empresário do ramo de Comunicação. É casado com Polyanna Marques e pai de sete filhos. Foi Deputado Federal, primeiro Prefeito eleito de Palmas, Senador da República, Secretário de Estado e Deputado Estadual.

Carlos Eduardo Batista Velozo

Pastor Carlos Velozo tem 44 anos, nascido em Goiânia, casado com Cintia Coelho Câmara Velozo e pai do João Elias, João Emanuel, Ana Vitória e João Eduardo. É Formado em Pedagogia e Teologia e mora em Palmas desde julho de 2003.

É pastor da Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira, há 16 anos, é o 5º vice-presidente da igreja em Palmas. Líder da área de casais e do curso preparatório para noivos.