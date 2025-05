Educação de Palmas prevê chamamento dos aprovados em concurso público para dia 30 de junho

Secretária da Educação esclarece dúvidas da comissão representativa durante reunião realizada nesta quarta-feira,7

Por Redação

A secretária da Educação de Palmas, Débora Guedes, recebeu na tarde desta quarta-feira, 7, uma comissão de candidatos aprovados no concurso da Educação que aguardam sua nomeação e posse. Com o objetivo de ouvir da secretária os próximos trâmites para a efetivação agora que não há impedimento jurídico, os participantes da reunião afirmam representar mais de seis mil candidatos no quadro de reserva e excedentes. A previsão para início do chamamento dos aprovados é dia 30 de junho.

A secretária Débora Guedes salientou a importância do concurso para suprir a carência de vagas na rede municipal de ensino, pois a posse destes candidatos aprovados em caráter efetivo irá liberar a gestão para contratar em funções como assistente de serviços gerais e cuidador. “O início do próximo ano letivo será muito mais fácil com estes novos profissionais”, disse.

Débora explicou que atualmente a Semed está com a documentação em trâmite, e uma vez definido o impacto financeiro terá início o chamamento para a posse. A secretária também explicou a estratégia para exonerar os quase 900 contratos atualmente em vigor na rede e simultânea publicação no Diário Oficial dos aprovados sem causar transtornos e prejudicar o semestre letivo, uma vez que o prazo previsto para os candidatos aprovados tomarem posse é o dia 30 de junho.

Débora Guedes afirmou que os 766 aprovados suprem as 650 vagas de módulo disponíveis, atualmente ocupadas por professores contratados. “Nenhum contrato está ocupando vaga de efetivo”. Para o próximo ano, estão previstas a inauguração do Centro Municipal de Ensino Médio (Cmei) Capadócia e da Escola de Tempo Integral (ETI) Taquari, além do Centro de Educação Inclusiva que deve abrir novas vagas, voltadas ao cadastro de reserva.

Uma das representantes presentes, Francisca Paz considerou a reunião produtiva. “Foram esclarecidas muitas dúvidas, sobretudo quanto à data prevista para chamar os aprovados. Estamos aguardando com esperança”, disse.

Texto: Rogério Franco