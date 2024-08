Educação do Tocantins é líder no Ideb da Região Norte na média de todas as etapas de ensino

Por Redação

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023 foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme os dados, o Tocantins apresenta avanços importantes no que se refere às taxas de aprovação e desempenho nas avaliações. Na média de todas as etapas de ensino da Região Norte, a rede estadual do Tocantins foi a 1ª colocada com o resultado de 4,9; seguido do Acre; de Rondônia, com 4,87; do Amazonas, com 4,77; do Pará, com 4,63; de Roraima, com 4,43; e do Amapá, com 4,37.

Na Região Norte, a rede estadual do Tocantins foi a 1ª colocada do ranking nos anos finais do ensino fundamental. Nos anos iniciais, as escolas estaduais ficaram na 3ª posição e no ensino médio, em 2ª.

O Ideb reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. O índice é uma importante ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica e importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação.

Resultados

Entre os estados da Região Norte, a rede estadual do Tocantins ficou em 1º lugar com Ideb de 6,1 nos anos iniciais. Com relação ao resultado do Ideb de 2021, as escolas estaduais obtiveram um crescimento em torno de 11,7%, sendo ainda o segundo estado com maior crescimento de 2021 para 2023.

Nos anos finais do ensino fundamental, o Tocantins superou a meta projetada pelo MEC (5,9) e alcançou 6,2. As escolas estaduais mantiveram o Ideb de 4,7, mesmo resultado de 2021. Mas, se comparado ao resultado de 2019, o Estado apresentou um crescimento de 6,8%.

Na Região Norte, o Tocantins ficou na 3ª posição no ranking dos estados com o melhor resultado no Ideb anos finais e em 11° lugar no nacional, empatado com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

No ensino médio, os resultados obtidos pela rede estadual elevaram o Tocantins para a 2ª posição no ranking da Região Norte. Em 2023, as unidades estaduais obtiveram o Ideb de 4,2. No comparativo com o Ideb de 2019, o crescimento foi de 5,1%. Na média nacional, o Tocantins figura em 10° lugar, empatado com Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

Ideb +30

Para os próximos dois anos, 2025/2026, o objetivo do Governo do Tocantins é melhorar os índices tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Para o ensino fundamental – anos iniciais e finais, a projeção é ser o primeiro da Região Norte e pontuar entre os dez primeiros do Brasil. Já no ensino médio, o objetivo é elevar o Tocantins para primeiro na Região Norte e configurar entre os cinco primeiros no país.

“O Ideb é um importante indicador que demonstra as potencialidades e os desafios de cada rede e que nos auxilia a construir políticas públicas ajustadas às dificuldades apresentadas, superando o desafio de garantir a aprendizagem e a permanência dos estudantes desde o início da escolarização até a conclusão do ensino médio. Com a segunda colocação entre os estados do Norte, no ensino médio; primeira, nos anos iniciais;e terceira, nos anos finais, o Tocantins se aproxima das metas do Ideb + 2030. E para alcançar cada uma das metas, o Governo do Estado tem investido muito e vai investir ainda mais em infraestrutura, tecnologia, formação e gestão, buscando estratégias conjuntas com os municípios”, destaca o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz.