Eleição 2024: Ao lado de Dorinha e Gaguim, Josi Nunes busca apoio do Governador Wanderlei Barbosa para reeleição

Acompanhada pela Senadora Dorinha e pelo Deputado Carlos Gaguim, a Prefeita de Gurupi e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), teve uma reunião na manhã desta sexta-feira, 02, com o Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). O encontro visava assegurar apoio político essencial à sua campanha.

por Wesley Silas

De acordo com uma fonte próxima à prefeita, a audiência contou com a presença da Senadora Dorinha (UB) e do Deputado Carlos Gaguim (PL), ambos com fortes laços políticos com o Governador Wanderlei. “Os dois parlamentares sempre mantiveram um relacionamento estreito com o governador, desde que ele decidiu se candidatar ao governo do Estado. Tanto a Senadora Dorinha quanto o Deputado Gaguim têm sido parceiros fiéis e apoiaram consistentemente os projetos do governador”, afirmou a fonte.

Na quinta-feira, 02, em uma visita a Gurupi para a inauguração do primeiro trecho da duplicação da BR-153, o Governador Wanderlei Barbosa conversou com exclusividade com o Portal Atitude sobre o apoio de seu partido, os Republicanos, em Gurupi. No entanto, ele indicou que ainda não havia discutido formalmente seu apoio à reeleição de Josi Nunes. “Não é o assunto do dia”, declarou de forma sucinta o governador.

Essa demonstração de alinhamento político entre Josi Nunes e importantes figuras públicas sugere manobras estratégicas em busca de fortalecer sua candidatura, enquanto a definição oficial do apoio do Governador Wanderlei Barbosa pode ser um fator decisivo nas próximas semanas da campanha.

Todos buscam o apoio do governador

A busca pelo apoio do governador pelos pré-candidatos a prefeito de Gurupi, sendo eles, Josi Nunes, Eduardo Fortes (PSD) e Cristiano Pisoni (PSDB) destaca a importância das alianças políticas em períodos eleitorais. A reafirmação dos vínculos e influentes parlamentares estaduais pode ser crucial para consolidar a base de apoio e garantir uma posição competitiva na corrida pela prefeitura de Gurupi.