Eleições 2024: Médico e ex-deputado estadual, Dr Zé Viana declara apoio à pré-candidatura de Jailton Bezerra em Dianópolis

Na manhã do sábado, 13, o médico da região Sudeste, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Paranã, Dr Zé Viana, declarou apoio à pré-candidatura de Jailton Bezerra (Republicanos) e André Cavalari (PP), em Dianópolis.

O médico que é referência na política do estado, acumulando dois mandados de prefeito no município de Paranã e de deputado estadual, reforçou o compromisso com Dianópolis, destacando a parceria e o sentimento de ampliar as conquistas para a Terra das Dianas, com o modelo de uma gestão transformaddora.

“Entro nessa caminhada, principalmente pelo trabalho de excelência que o governador Wanderlei Barbosa, tem realizado no Hospital Regional de Dianópolis, onde trabalho desde 2021. Todos são conhecedores da situação calimitosa quei era a saúde do nosso regional. E hoje, temos uma saúde muito melhor. Por isso, estou com governador que está com estes dois jovens, pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Dianópolis. E aproveito para convidar para que juntos, possamos embarcar nesse projeto transformador”, declarou Dr Zé Viana.

Jailton Bezerra comemorou o apoio de Dr Zé Viana e afirmou. “É uma grande referência na política não só do Sudeste, mas em todo o estado. Tenho muita admiração pela pessoa e pelo profissionalismo do Dr Zé Viana, que é um exemplo de dedicação pública. Esse apoio chega com a identidade do nosso projeto, que é trabalhar pela transformação de Dianópolis”, afirmou Jailton Bezerra.

Apoio

Além do apoio do governador Wanderlei Babrbosa, o grupo de Jailton Bezerra e André Cavalari, tem apoio dos deputados federais, Ricardo Ayres, Antônio Andrade, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães, dos deputados estaduais, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, Cleiton Cardoso, Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins, Fabion Gomes, Jair Farias, Janad Valcari, Léo Barbosa, Luciano Oliveira, Moisemar Marinho e Wiston Gomes, e de outras lideranças políticas.