Eleições 2026: Dorinha Seabra avança no Bico do Papagaio com pauta de infraestrutura e educação

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), cumpriu agenda estratégica na região do Bico do Papagaio nesta semana. A parlamentar participou da assinatura de ordens de serviço para a construção do câmpus da Unitins, em Augustinópolis, e para a pavimentação da TO-010, em Araguatins.

Por Wesley Silas

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), intensificou sua movimentação política na região do Bico do Papagaio nesta semana. Em uma demonstração de força e articulação, a parlamentar participou da assinatura de ordens de serviço fundamentais para o extremo norte do estado, focando em duas frentes principais: a consolidação do ensino superior e a integração logística por meio da rodovia TO-010.

A agenda ganha contornos de estratégia eleitoral, uma vez que a região é a principal base política do deputado estadual Amélio Cayres (PSDB). Cayres é o nome indicado para a vice-governadoria na chapa de Vicentinho Júnior (Progressistas), principal concorrente de Dorinha na disputa pelo Palácio Araguaia.

Educação e Saúde em Augustinópolis

Em Augustinópolis, Dorinha acompanhou o governador Wanderlei Barbosa no ato que autoriza a construção do câmpus próprio da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Com um investimento previsto de R$ 320 milhões para a região, a nova estrutura contará com 30 salas de aula, laboratórios e biblioteca em uma área de 30 mil metros quadrados.

Durante o evento, a senadora — que é servidora de carreira da instituição — destacou que o investimento em educação é o pilar para o desenvolvimento regional. Além do câmpus, Dorinha defendeu a implantação de um hospital universitário no Bico do Papagaio, visando melhorar o atendimento de saúde à população e oferecer campo de prática para acadêmicos da área.

Integração logística na TO-010

Já em Araguatins, o foco mudou para a infraestrutura. A parlamentar participou da assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da TO-010, no trecho que liga Araguatins a Ananás. A obra, orçada em mais de R$ 240 milhões, prevê asfaltar 80 km de estrada.

Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, Dorinha reforçou que a rodovia é estratégica para o escoamento da produção agrícola e para o transporte escolar. Segundo a senadora, a pavimentação retira municípios do isolamento e garante mais dignidade no deslocamento de pacientes que buscam serviços de saúde na região.

Presença política no extremo norte

As movimentações de Dorinha Seabra no Bico do Papagaio revelam uma tentativa clara de “furar a bolha” em território tradicionalmente dominado pelo grupo de Amélio Cayres. Ao se posicionar como a principal viabilizadora de recursos federais ao lado do governador Wanderlei Barbosa, Dorinha busca desidratar o discurso da oposição no norte do estado.