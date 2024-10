Eleições em Palmas: Federação PT-PCdoB-PV declara apoio a Eduardo Siqueira Campos

da redação

Coligados à campanha do deputado estadual Júnior Geo (PSDB) no primeiro turno, a federação “Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) ” divulgou carta aberta para comunicar apoio a Eduardo Siqueira Campos (Podemos) neste segundo turno da disputa pelo Paço da Capital.

“Representa neste momento a alternativa com capacidade de diálogo com as políticas públicas que defendemos no nosso campo democrático”, argumenta. A deliberação ocorreu após reunião na noite desta quarta-feira, 9, com a presença de Roberta Tum (PCdoB), que está a frente da direção municipal do grupo; dos petistas João Helder Vilela e Cristian Ribas; e dos comunistas Germana Pires e Virgílio Alencar. Nenhum membro do Partido Verde (PV) assina o documento.

Carta na Íntegra:

A Federação Palmas/Brasil da Esperança, reunida na noite desta quarta-feira, 9 – representados os partidos PT e PC do B, pelos seus presidentes, vice-presidente, comissão política e presidente em exercício do PC do B Estadual – DECIDIU ratificar o resultado de consultas internas, realizadas na segunda-feira, 7, no sentido de:

APOIAR no segundo turno das eleições em Palmas, o candidato a prefeito Eduardo Siqueira Campos, por representar neste momento a alternativa com capacidade de diálogo com as políticas públicas que defendemos no nosso campo democrático.

A partir desta data, e em conjunto com os partidos com os quais formamos bloco no primeiro turno, faremos as conversações em torno dos pontos programáticos importantes para o grupo.

Vamos à vitória!

Roberta Tum

Presidente da Comissão Municipal da Federação Brasil da Esperança

João Helder Vilela

Presidente do PT Municipal

Virgílio Alencar

Vice-Presidente do PC do B Palmas

Germana Pires Coriolano

Presidente em Exercício do Diretório Regional do PC do B Tocantins

Cristian Ribas

Executiva Estadual PT“