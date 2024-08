Em caminhada no Campo Bello, Eduardo propõe construir uma escola de tempo integral no setor

Por Redação

A coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ dos candidatos a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes e vice Juarez Moreira, demonstraram que tem apoio popular e força política durante a realização da caminhada que reuniu centenas de pessoas no setor Campo Bello na tarde deste sábado, 24. A caminhada mobilizou a comunidade, preenchendo as ruas com famílias, crianças, jovens e idosos, todos declarando seu apoio aos candidatos.

O setor Campo Bello, é o maior bairro habitacional de Gurupi, com mais de seis mil moradores. O setor tem uma ligação especial com Eduardo Fortes, que, mesmo sem mandato, já realizou diversos projetos sociais na região, entre eles, destaca-se a horta comunitária, que se tornou um símbolo do seu compromisso com a comunidade. Além disso, Fortes desenvolveu o Sopão Solidário e o Atleta do Amanhã, que beneficiaram diretamente os moradores da região.

Durante a caminhada, que durou mais de duas horas, Eduardo Fortes e Juarez Moreira se uniram à multidão, reforçando suas promessas de campanha. Ao passar em frente à horta comunitária, Fortes reiterou seu compromisso de expandir o projeto, prometendo construir hortas em todos os setores de Gurupi caso seja eleito. “Ninguém passará fome em Gurupi”, afirmou o candidato, garantindo ainda que as escolas da cidade também serão contempladas com hortas comunitárias.

Eduardo Fortes destacou ainda a necessidade de uma escola de tempo integral no setor, que atualmente conta com apenas uma instituição de ensino, já sobrecarregada devido ao crescimento populacional. Ele prometeu construir uma nova escola e melhorar os serviços da Unidade Básica de Saúde, com a inclusão de mais médicos especialistas para atender melhor a comunidade.

A caminhada no Campo Bello demonstrou a força da coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, que segue mobilizando a população e ganhando destaque na corrida eleitoral em Gurupi.

