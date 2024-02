Em Gurupi deputado Eduardo Fortes reforça compromisso com Apae e outras instituições sociais

Por Redação

Durante as comemorações dos 35 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gurupí, realizada neste sábado, 24, o deputado estadual Eduardo Fortes reforçou a importância da instituição na assistência às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla e o seu compromisso em apoia-lá incondicionalmente.

“Meu compromisso com a Apae é permanente. Já somos parceiros por meio do projeto Horta Comunitária, fornecendo alimentos, e vamos ampliar as nossas parcerias”, afirmou o parlamentar parabenizando todos os apoiadores e principalmente os funcionários que se dedicam dia a dia à inclusão e ao bem-estar daqueles que mais precisam.