Em Gurupi, governador Laurez Moreira e ministro Renan Filho visitam Terminal Rodoferroviário Fazendão e reafirmam parceria por um Tocantins logístico, estratégico e sustentável

Visita reforça compromissos entre Governo do Tocantins e Ministério dos Transportes para ampliar a integração logística e impulsionar o desenvolvimento regional

Por Redação

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, cumpriram agenda nesta quarta-feira, 5, em Gurupi, onde visitaram o Terminal Rodoferroviário Fazendão, estrutura recém-inaugurada que reforça a integração logística nacional e consolida o papel estratégico do Tocantins no escoamento da produção agrícola do Matopiba.

Durante a visita, o governador Laurez Moreira agradeceu ao ministro pelo comprometimento com o desenvolvimento do estado e destacou obras que transformam a realidade logística tocantinense.

“Agradeço ao ministro Renan pela dedicação que ele tem tido com o Tocantins. Primeiro, pela duplicação da nossa BR-153, uma obra de vital importância. Depois, pelo apoio ao grupo Fazendão e à Rumo na construção dessa grande estrutura que hoje visitamos. E não posso deixar de agradecer pela ponte de Aguiarnópolis, que liga ao Estreito, no Maranhão, uma obra que eu não conheço igual, construída em tão curto espaço de tempo. Essa ponte interliga o Norte ao Nordeste brasileiro, e nós, tocantinenses, estamos muito felizes por isso”, destacou o governador.

Laurez também ressaltou seu compromisso em buscar constantemente apoio para as demandas do Estado. “Sempre que vou a Brasília, estou ao lado do ministro reivindicando algo novo para o Tocantins. Ele tem nos ajudado na BR-235, que vai ligar Pedro Afonso ao Maranhão e Piauí, chegando até Aracaju. São 170 quilômetros dentro do nosso estado, e a Bancada Federal já se comprometeu a destinar recursos, a pedido do ministro. Essas obras vão impulsionar o desenvolvimento do Tocantins”, pontuou.

O governador ainda apresentou novos projetos de integração e valorização da cultura local. “Vou apresentar ao ministro o projeto da travessia da Ilha do Bananal, que prevê um centro de eventos e fortalecimento da nossa cultura, mostrando ao Brasil e ao mundo a riqueza dos povos Karajás e Javaés, seu artesanato, culinária e os belos lagos da maior ilha fluvial do mundo”, completou.

O ministro Renan Filho elogiou o trabalho do governo estadual e destacou o papel estratégico do Tocantins no novo ciclo de desenvolvimento nacional. “Estou aqui ao lado do governador Laurez, do presidente da Rumo, do vice-prefeito de Gurupi e do Volney, proprietário do Fazendão, uma estrutura fundamental para o carregamento e estocagem da produção do Brasil Central e do Oeste da Bahia/BA. Estamos observando de perto tudo o que a infraestrutura do Sul do Tocantins precisa para crescer”, afirmou o ministro.

Renan também reforçou a importância da Ferrovia Norte-Sul e do fortalecimento logístico da região. “Em um momento em que o mundo enfrenta incertezas, o Brasil segue se agigantando. Aqui, estamos abrindo novos negócios, ampliando a capacidade das ferrovias e fortalecendo as exportações. Isso mostra um país que surpreende positivamente, mesmo em cenários desafiadores”, ressaltou.

Pontes de Xambioá e Estreito

Durante a visita, o ministro confirmou que as duas pontes em construção no Tocantins serão entregues ainda em 2025.

“As duas obras estão em fase final. A ponte de Xambioá será entregue agora. Já a ponte de Estreito, que sofreu aquele acidente em dezembro do ano passado, será finalizada em menos de um ano. As cabeceiras estão prontas, a pavimentação está em fase final e, em breve, vamos inaugurar”, garantiu Renan Filho.

O governador Laurez Moreira reforçou que essas entregas fortalecem o futuro do Tocantins e o tornam cada vez mais competitivo. “Criar oportunidades e atrair investimentos é o caminho. Tenho certeza de que essas obras trarão mais desenvolvimento para nossa região. Ministro, o Tocantins é grato, e juntos vamos transformar nosso Estado, levando-o da 24ª para a 15ª ou 16ª economia do país em pouco tempo”, afirmou o governador.

Rumo à COP30

Encerrando a visita, o ministro explicou que o trajeto pelo Tocantins integra a “Rota COP30”, uma expedição rodoviária até Belém/PA, sede da conferência.

“Hoje permaneço em Palmas e amanhã seguiremos para Xambioá. Estou indo até Belém, na boleia de um caminhão. É uma viagem simbólica, porque quem olha com os próprios olhos entende melhor as realidades do país e pode tomar decisões mais justas. Agradeço ao governador e ao povo do Tocantins pela recepção”, concluiu Renan Filho.

O governador Laurez Moreira e o ministro dos Transportes, Renan Filho, darão continuidade à agenda nesta quinta-feira, 6, com uma visita às obras de construção da Ponte Xambioá/TO – São Geraldo do Araguaia/PA, marcada para às 16h.

Presenças

Participaram da agenda o CEO do Grupo Fazendão, Volney Aquino; o superintendente regional do DNIT, Luiz Antônio Ehret Garcia; o CEO da Rumo, Pedro Palma; o vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca; vereadores, secretários e lideranças locais.

Texto: Fernanda França/Governo do Tocantins

Edição: Larissa Mendes