Em Gurupi, Polícia Civil recupera caminhão roubado com carga na divisa com Pará

Na madrugada desta terça-feira, 4, policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC -Gurupi), deflagraram, naquela cidade uma operação policial que culminou na recuperação de um caminhão, que havia sido roubado em Couto Magalhães horas antes com toda a carga de carne que o veículo transportava.

Coordenada pelo delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, titular da 7ª Delegacia Regional de Gurupi, a ação foi desencadeada depois que as equipes da unidade receberam informações da 5ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (5ª DEIC – Guaraí) de que um caminhão roubado estaria escondido em um galpão, em Gurupi.

As informações apuradas pela Polícia Civil também revelaram que o motorista que conduzia o veículo, foi abordado enquanto dormia em um posto de combustíveis, na cidade de Couto Magalhães, e feito refém no momento em que indivíduos roubavam o caminhão que estava estava carregado de carne.

A vítima foi obrigada a seguir com os criminosos até a cidade de Guaraí, onde foi amarrada em uma árvore, em uma região de mata. Pouco tempo depois, o motorista conseguiu se soltar e avisou a Polícia. Diante dos fatos, as equipes da 8ª DEIC, mediante compartilhamento de informações com a 5ª DEIC, passaram a diligenciar e, pouco depois da meia-noite, localizaram o caminhão escondido em um galpão, localizado no Setor Waldir Lins.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia civil de Gurupi.