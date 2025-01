Em nova missão internacional, governador Wanderlei Barbosa fortalece atuação e pioneirismo do Tocantins em iniciativas ambientais

Na Suíça, o chefe do Executivo Estadual participa, entre os dias 21 e 31 de janeiro, de uma agenda com foco na sustentabilidade, além de estreitar os laços com lideranças e investidores

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participa entre os dias 21 e 31 de janeiro de uma nova missão internacional, desta vez, na Suíça. A agenda tem como foco as discussões de oportunidades de investimento em Soluções Baseadas na Natureza, promovidas pelo veículo financeiro Silvania Nature Based Investments PTE. LTD., em Davos; a participação no LIDE Brazil Economic Forum, em Zurique; e a assinatura do Protocolo de Negociação para Restauração Florestal, em Villars-sur-Ollon, entre outros compromissos.

“A missão na Suíça será fundamental para reforçar as discussões na área ambiental. Como pioneiros na comercialização de créditos de carbono florestal jurisdicional no Brasil, estamos mostrando ao mundo que é possível aliar desenvolvimento econômico e preservação. Essa agenda também nos permitirá estabelecer parcerias estratégicas, atrair investimentos e reforçar o compromisso do Tocantins com o futuro sustentável”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

As ações estratégicas desenvolvidas na área ambiental pelo Governo do Tocantins, ao longo dos últimos anos, trouxeram destaques nos cenários nacional e internacional. Em um marco para o Brasil e para o mercado de créditos de carbono, o Estado anunciou, em novembro de 2024, a submissão oficial do Programa jurisdicional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) ao padrão Art Trees. A apresentação ocorreu durante a 29ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 29), realizada em Baku, Azerbaijão.

Em parceria com a Mercuria Energy Group — uma das maiores empresas globais de commodities —, o programa prevê a comercialização dos créditos de carbono a serem gerados pelo estado até 2030, com uma projeção potencial de mais de 50 milhões de créditos, o que representa uma receita estimada em R$ 2,5 bilhões, caso o estado tenha sucesso na redução do desmatamento e degradação florestal nos próximos anos. Esses recursos serão aplicados em ações de combate ao desmatamento, repartição de benefícios com povos indígenas, povos tradicionais, quilombolas e com setor agro produtivo e no fortalecimento das políticas ambientais do Estado.

Créditos de carbono no mercado internacional



Em junho de 2023, o Governo do Tocantins firmou o primeiro contrato de compra e venda de créditos de carbono de um programa jurisdicional de REDD+ no Brasil. Oficializado em Genebra, na sede do Mercuria Energy Group, o projeto busca transformar créditos de carbono em investimentos financeiros que impulsionam o desenvolvimento sustentável local e promovam a conservação ambiental.

Mercúria

As despesas parciais da delegação tocantinense que acompanhará o governador serão custeadas pela Mercuria Energy Trading SA. A missão internacional reflete o compromisso do Governo do Tocantins com a agenda ambiental.