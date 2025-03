Em parceria com o IPASGU, Prefeitura de Cariri implementa Plano de Saúde para Servidores Municipais em parceria intermunicipal

Por Redação

Em um passo significativo para a valorização dos servidores públicos, a Prefeitura de Cariri, no Tocantins, celebra um momento histórico com a implementação de um plano de saúde que beneficiará todos os seus colaboradores.

Esta iniciativa, que marca uma nova era de cuidado e responsabilidade social, foi formalizada na manhã desta terça-feira, 17, durante uma reunião entre o prefeito Elton Moreira e o presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Gurupi (IPASGU), Fábio Araújo Silva.

Ao acolher os servidores de Cariri, Fábio expressou seu entusiasmo: “É com muita alegria que recebemos os servidores de Cariri como nossos usuários. O cadastro é simples e pode ser realizado no guichê de atendimento ou através do nosso site.” Ele ainda celebrou os 32 anos de existência do IPASGU, reiterando o compromisso da instituição em proporcionar um atendimento de excelência.

O prefeito Elton Moreira enfatizou a relevância dessa conquista para a classe trabalhadora municipal. “A partir de hoje, nossos servidores têm a oportunidade de se beneficiar de um dos melhores planos de saúde do Sul do Tocantins. É mais um compromisso da nossa gestão com quem cuida do nosso município diariamente. Esse serviço é uma conquista para todos, sejam concursados ou contratados”, afirmou, destacando a importância da parceria como um modelo de gestão pública voltada para o bem-estar dos servidores. “Agradeço a parceria com a prefeitura de Gurupi, a prefeita Josi Nunes e ao presidente do Ipasgu, Fábio Araújo. Nosso compromisso será sempre em prol do desenvolvimento do nosso município”, finalizou Elton Moreira.

Serviço

O IPASGU, criado pela Lei 1.002 de 1993 e atualmente regido pela Lei Municipal n° 2.656 de 2023, é uma autarquia responsável pela administração de serviços e programas que visam à saúde dos servidores públicos. Entre os serviços oferecidos estão atendimento médico, atendimento pediátrico, clínicas de imagem, laboratórios e odontologia, tornando-se uma referência em assistência à saúde.

Além disso, o IPASGU conta com parcerias com renomadas instituições de saúde, como o Hospital Pediátrico de Palmas, Hospital Sinai, IOP, Hospital Modelo em Paraíso do Tocantins, COPSAÚDE em Porto Nacional e Clínica Cuidar em Gurupi, garantindo uma rede de atendimento diversificada e eficiente.

Os servidores interessados em usufruir desse benefício devem se dirigir ao guichê do IPASGU, localizado no Shopping Araguaia de Gurupi, munidos de documentos pessoais e contracheque. Alternativamente, é possível realizar o cadastro pelo site da prefeitura de Gurupi em www.gurupi.to.gov.br. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (63) 99208-8099, com atendimento disponível das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.