Emenda de R$300 mil de Eduardo Fortes viabiliza água potável para famílias do assentamento Vale Verde

A região foi contemplada com dois poços artesianos e 1,5 km de encanamento para levar água potável até as casas e chácaras de agricultores.

por Redação

Nesta sexta-feira, 11, o deputado estadual Eduardo Fortes visitou o Projeto de Assentamento (PA) Vale Verde, localizado a cerca de 20 km de Gurupi, para acompanhar de perto a obra de perfuração dos poços artesianos que vão garantir o acesso à água potável para cerca de 100 famílias da região.

A obra é viabilizada através de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil, destinada pelo deputado à Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), e atende a uma demanda antiga dos moradores, que há anos sofrem com a escassez de água. No assentamento, a agricultura familiar é a principal fonte de renda, com cultivo de hortaliças, mandioca, abóbora e outras produções que dependem diretamente da irrigação.

Durante a visita, Fortes reforçou o compromisso com as comunidades rurais e destacou a importância do investimento. “O primeiro poço que fizemos aqui no assentamento Vale Verde já está pronto, e agora estamos iniciando o segundo. São 1.500 metros de canos para levar água até as casas e chácaras. Agradeço à ATS e ao governador por atender nosso pedido. Com essa emenda, a associação está tocando a obra e ajudando a fortalecer a agricultura familiar aqui no Vale Verde e também em Gurupi”, declarou o parlamentar.

Dona Iraci, moradora da comunidade há mais de duas décadas, expressou alívio e gratidão.

”Estamos aqui com 22 anos. Essa demanda já tinha muitos anos que a gente pedia. Aqui tudo é seco. É importante demais esse poço artesiano para nós. Só temos a agradecer ao deputado Eduardo Fortes, muito mesmo. Vai ser de muita ajuda, com certeza”, disse.

O projeto de interligação dos poços prevê atender diretamente às residências e áreas produtivas, para promover o desenvolvimento sustentável na região, garantir dignidade e melhores condições para as famílias do campo.