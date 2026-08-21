Emoção marca visita de Eduardo Gomes (PL) a Ananás e Araguatins

Por Redação

Senador levou o prefeito de Ananás, Robson Pereira, o “Robson do Zé Geraldo”, e o público às lágrimas ao relembrar o início de sua carreira política na região e o relacionamento com o pai do prefeito, José Geraldo, ex-prefeito do município. Emoção também durante pronunciamento do senador em Araguatins, cidade onde viveu grande parte de sua juventude e onde mantém laços firmes de amizade. Reuniões nas duas cidades encerram os compromissos do senador nesta quinta-feira, 20, no Bico do Papagaio.

A concentração em Ananás foi considerada uma das maiores já realizadas na história município, com centenas de eleitores manifestando apoio caloroso aos candidatos majoritários da coligação União pelo Tocantins presentes ao evento, senadora Dorinha, candidata a governadora, Eduardo Gomes, candidato à reeleição, e deputado federal Carlos Gaguim, candidato a senador.

“Me emociona chegar a Ananás como vice-presidente do Senado, vendo toda essa juventude animada, vendo amigos dessa região… e todos sabem que comecei a vida em Xambioá, mas saber que Ananás me abraçou também. Tenho na memória amigos de uma vida inteira, como Silvestre Néri, Nelson Brasil, Zeca Batista, amigo Luiz Leite e tantos outros. O destino é caprichoso e o destino tem o momento certo para cada coisa. Quem sabe, Deus está me dando uma oportunidade que seu pai (dirigindo-se ao prefeito Robson), José Geraldo me deu de ser deputado federal mais votado da história desta cidade”, disse o senador Eduardo Gomes. A citação emocionou o prefeito Robson, que foi às lágrimas e causou comoção na plateia.

O senador Eduardo Gomes aumentou ainda mais a emoção do evento ao relembrar suas caminhadas pelo Bico do Papagaio em companhia do saudoso João Ribeiro, político emblemático para a região e para o Tocantins.

“Meu coração está repleto de gratidão. A minha história passa na minha mente como um filme e saber que eu pude voltar, abraçar cada amigo e cada amiga”, encerrou.

Araguatins

Em Araguatins não foi diferente em termos de emoção. Eduardo Gomes residiu grande parte de sua juventude na cidade, com a qual mantém laços sentimentais profundos.

“Fiz da minha juventude, da nossa amizade, da Rua do Sossego, das nossas praias, dos nossos amigos de uma vida inteira um marco para minha vida. Araguatins e o Bico do Papagaio são diferenciados. É uma cidade e uma região onde o sentimento verdadeiro impera e transborda”, afirmou Eduardo Gomes, no encerramento das atividades do dia, na Arena Pequi, durante o lançamento da candidatura de Wanderley Milhomem, o Wan Wan, a deputado estadual.

Eduardo Gomes participou ainda do adesivaço promovido pelo deputado Wiston Gomes, também de Araguatins, candidato à reeleição.

Por onde passou, o senador recebeu o apoio caloroso das lideranças e da população à sua reeleição com o número 222.