Empresária e Secretária de Turismo de Peixe, Claudia Valle, recebe diploma Mulher-Cidadã na ALETO por contribuições ao Tocantins

Por Redação

Durante uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada na Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Claudia Valle, advogada e secretária municipal de turismo de Peixe, foi uma das 18 mulheres agraciadas com o Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva. A honraria foi proposta pela deputada estadual Claudia Lélis nesta quinta-feira, dia 7.

“Este é um momento muito especial em minha vida e me sinto honrada por receber esta homenagem na Assembleia Legislativa do Tocantins, uma Casa dedicada a projetos e leis fundamentais para nosso Estado, especialmente aqueles que promovem a igualdade de gênero e uma sociedade mais justa. Embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer, já conquistamos espaços importantes”, declarou Claudia Valle com entusiasmo.

Criado em 2011, o Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva é destinado a mulheres que se destacam no exercício pleno da cidadania, na defesa dos direitos das mulheres e em questões de gênero.

“A força das mulheres fica evidente nas políticas públicas, e estamos alcançando mais conquistas. Independentemente do cargo ou função que exercemos, é essencial fazermos nosso trabalho com excelência e dedicação, contribuindo assim para uma sociedade melhor e construindo nossa história. Agradeço a deputada Claudia Lélis por me prestigiar com esta homenagem. Escolhi o Tocantins, especialmente a cidade de Peixe, para continuar minha trajetória como cidadã”, refletiu Claudia Valle.