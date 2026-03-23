Empresas do Tocantins terão acesso a R$ 3,3 bilhões em recursos para inovação durante evento da FIETO e FINEP

Com foco em ampliar o acesso das empresas tocantinenses a recursos para inovação, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) realiza amanhã e quarta-feira o FINEP pelo Brasil, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o SEBRAE. O evento acontece no dia 24, em Palmas, e no dia 25, em Araguaína e Gurupi, com inscrições gratuitas e vagas limitadas, que podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/ FinepTocantins.

A programação vai apresentar, de forma prática, como empresas e instituições científicas podem acessar diferentes instrumentos de financiamento disponíveis no país. Entre eles estão 13 chamadas de subvenção econômica, que somam R$ 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis, além de linhas de crédito com condições atualizadas, como o crédito direto da Finep e o programa Finep Inovacred.

Durante os encontros, os participantes terão acesso a orientações detalhadas sobre como estruturar projetos e participar das chamadas públicas abertas em áreas estratégicas, como tecnologias digitais, saúde, defesa e agroindústria. A condução será feita por especialistas da própria financiadora, com a presença do gerente regional Norte da FINEP, Rodrigo de Lima, e do analista sênior Kallil Iangle Maia.

A iniciativa integra uma agenda nacional que percorre diferentes estados com o objetivo de aproximar o setor produtivo das oportunidades de fomento à inovação, fortalecendo a competitividade das empresas e incentivando o desenvolvimento tecnológico.

No Tocantins, a ação conta com articulação da FIETO, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC-TO), que atua diretamente no apoio às empresas na busca por financiamento, além da parceria com o SEBRAE, que também contribui com orientação e suporte aos empreendedores.

Serviço

FINEP pelo Brasil – Tocantins

Palmas

Data: 24 de março

Horário: 19h

Local: Auditório do Sebrae

Araguaína

Data: 25 de março

Horário: 19h

Local: Auditório do Sebrae

Gurupi

Data: 25 de março

Horário: 19h

Local: Auditório do Sebrae