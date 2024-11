Encontro entre Josi Nunes e Débora Ribeiro sinaliza possível reaproximação política em Gurupi

da redação

A prefeita reeleita Josi Nunes (MDB) e a vereadora Débora Ribeiro (Republicanos), que tem atuado como oposição à gestão municipal, participaram de um encontro em Palmas com o deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos). A reunião levantou especulações sobre um possível alinhamento entre as partes, o que poderia fortalecer a base da prefeita na Câmara Municipal, especialmente em relação à eleição da nova mesa diretora do legislativo em 2025. A aproximação, mediada pelo deputado Léo Barbosa, sinaliza uma possível mudança na dinâmica política de Gurupi, indicando que alianças estratégicas podem ser formadas em prol de projetos comuns para o município.

Além da articulação política, a prefeita aproveitou a reunião para solicitar emendas parlamentares ao deputado Léo Barbosa, reforçando a necessidade de investimentos para Gurupi.