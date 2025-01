Entrevista: Governador Wanderlei Barbosa discute avanços e desafios para o Sul e Sudoeste do Tocantins

Por Wesley Silas

Durante uma entrevista concedida ao Portal Atitude no Aeroporto de Gurupi, o governador Wanderlei Barbosa abordou importantes projetos estruturais para as regiões sul e sudoeste do Tocantins. Entre as iniciativas destacadas estão a construção de pontes nas Vias Perimetrais Sul e Norte, que servirão como alças viárias para conectar as rodovias BR-242 e BR-153, e a construção de uma estrada que ligará o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) à rodovia TO-365, chegando até o Trevo da Praia. Além disso, o governador mencionou a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG) e a revitalização do PAIG, além de parcerias com a Prefeitura de Lagoa da Confusão para melhorar as estradas vicinais, essenciais para o escoamento agrícola.

O governador Barbosa também afirmou que está articulando junto à bancada federal para manter o traçado original da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL). A proposta de alteração planeja um desvio pelo município goiano de Mara Rosa, conectando à Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), o que poderia excluir Figueirópolis dos planos iniciais do projeto.

“Estamos unindo forças políticas para garantir este projeto junto ao Governo Federal. Não podemos permitir que aquilo que já é uma conquista de Figueirópolis e do Tocantins seja revertido”, declarou o governador.

No decorrer da entrevista, o governador também enfatizou a importância da pavimentação da rodovia TO-255, que liga Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz, um projeto que proporcionará melhores condições aos produtores rurais da maior região produtora de arroz do Tocantins. Esta pavimentação contribuirá significativamente para o Estado manter-se como o terceiro maior produtor de arroz do país.

