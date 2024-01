Escola de Governo do Tocantins supera meta de capacitação de servidores em 2023

Por Redação

Vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Secad) , a Escola de Governo do Tocantins (Egov/TO) é um espaço para concepção, discussão, compreensão e desenvolvimento de formação. Ela atua a partir de um planejamento estratégico e conta com importantes parceiros visando fortalecer as ações de capacitação.

Com o objetivo de alcançar aqueles servidores que muitas vezes não conseguem participar de capacitações presenciais, a Egov oferta também cursos no formato EaD e eventos on-line por meio da Plataforma Unicet, além de outras ferramentas de aprendizagem, como: Webinars, videoconferências, fóruns on-line, Podcasts e outros recursos.

No ano de 2023, as metas com relação à oferta de capacitação foram superadas com 6.345 novas vagas disponibilizadas aos servidores das mais diversas áreas de atuação do Poder Executivo Estadual. Os dados evidenciam o amplo incentivo do Governo na melhoria contínua dos serviços públicos.

Outras metas importantes foram alcançadas, das quais destacam-se os mais de 2 mil novos usuários no Ambiente Virtual de Aprendizagem – Plataforma Unicet e mais de 4.500 certificações emitidas pela Egov-TO, um aumento considerável de mais de 100% em relação ao ano anterior. Somado ao número de emissão das certificações dos demais órgãos, chega-se ao total de 21.306 certificações emitidas pelo Poder Executivo Estadual.

Conforme o diretor da Egov-TO, Eliardo Rodrigues, a instituição desempenha um papel essencial para o aprimoramento e desenvolvimento dos servidores. “Essa é a missão da Escola e o trabalho realizado é contínuo, contribuindo para alcançar o objetivo do Governo do Estado em avançar com políticas públicas que sejam eficientes e promovendo cada vez mais a qualidade de vida do servidor e dos serviços prestados à sociedade”, afirmou.