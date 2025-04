Da redação

Um motociclista de 29 anos morreu, neste domingo (6), após bater em um carro no km 234 da BR-153, em Colinas do Tocantins, na região norte do estado. De acordo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motociclista era Igor da Silva Pereira. Segundo informações preliminares, ele teria batido de frente com um veículo durante uma ultrapassagem.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, e os ocupantes tiveram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.