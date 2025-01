Acidente na BR-153 entre Gurupi e Cariri do Tocantins causa interdição parcial da rodovia

da redação

Na tarde desta quinta-feira (30), um acidente envolvendo um carro e um caminhão carregado de vidros foi registrado na BR-153, entre os municípios de Gurupi e Cariri do Tocantins.

De acordo com informações da Ecovias, o caminhão reduziu a velocidade ao passar por uma barreira eletrônica de controle de velocidade quando foi atingido na traseira pelo carro que perdeu o controle e que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, o caminhão tombou na rodovia.

Equipes de salvamento e resgate da Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada, e o tráfego está sendo controlado no sistema “pare e siga”.