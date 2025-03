Ageto interdita ponte na TO-335 após apresentar problemas na estrutura entre Colinas e Palmeirante

da redação

A ponte sobre o rio Pombas que fica entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, no norte do estado, foi totalmente interditada nesta quinta-feira (6). Segundo a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) a estrutura sofreu avarias nas cabeceiras devido às fortes chuvas. O local deve passar por reparos.

A Agência informou que está sinalizando a região e os locais dos desvios pela BR-153, em Araguaína e Nova Olinda. As obras devem ser concluídas em até 20 dias, conforme a Ageto.

Durante esse período, o estado também deve avaliar, junto aos municípios da região, uma rota alternativa por estradas vicinais para veículos de pequeno porte, viaturas, ambulância e transporte escolares.

Veja as rotas alternativas: