Agrotins 2025: Bruno fará show solo após queda de Marrone em palco

da redação

Após o acidente de palco de Marrone, da dupla Bruno e Marrone, o show na Agrotins será feito apenas por Bruno, segundo a assessoria dos cantores. O evento será nesta quinta-feira (15), na Praça dos Girassóis, em Palmas. Além dos sertanejos, a programação também vai contar com a banda de forró Limão com Mel.

A assessoria da dupla informou que Marrone recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (13) e seguirá de repouso em casa. No sábado (10), o cantor se desequilibrou e caiu do palco enquanto se despedia do público em um show em Goiânia. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Albert Einstein da cidade.

Marrone teve uma fratura no dedo esquerdo, além de cinco costelas trincadas e passou por cirurgia no domingo (11). A assessoria informou que “a agenda de shows da dupla segue sem alterações, com apresentações no dia 15, em Palmas e no dia 17, em Recife (PE), realizadas somente por Bruno.