Aleto entrega títulos de Cidadão Tocantinense e Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro

A Assembleia Legislativa do Tocantins realizou sessão solene na manhã desta quinta-feira, 30, para entrega de títulos de Cidadão Tocantinense e Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro. As homenagens foram de autoria dos deputados Cláudia Lélis (PV), Valdemar Júnior (Republicanos), Janadi Valcari (PL), Jorge Frederico (Republicanos), Nilton Franco (Republicanos), Leo Barbosa (Republicanos), Eduardo Fortes (PSD), Júnior Geo (Podemos), Marcus Marcelo (PL) e Gutierres Torquato (PDT).

Ao abrir a solenidade, o presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres (Republicanos), exaltou a participação de pessoas que vieram de fora e que contribuíram para o desenvolvimento do Tocantins, o que motiva o recebimento da honraria – um reconhecimento da Aleto a pessoas que contribuíram para a construção de um estado cada vez melhor para se viver.

Foram homenageadas também pessoas nascidas no Estado e com atuação superlativa às diversas áreas na sociedade tocantinense. O presidente também ressaltou que a criação do Título de Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro faz justiça à contribuição de João Ribeiro [in memoriam] para o desenvolvimento social e econômico do Tocantins.

urante a cerimônia, a Comenda Ordem do Mérito Tocantins Governador Siqueira Campos foi entregue ao empresário Oswaldo Stival por Marilúcia Siqueira Campos, viúva do ex-governador. A comenda havia sido conferida pelo ex-governador Siqueira Campos e somente agora recebida pelo homenageado.

O bispo da Diocese de Porto Nacional, Dom Moreira, dedicou a homenagem a Dom Alano Maria du Noday e Dom Celso Pereira, também bispos de Porto Nacional, que marcaram forte presença na luta pela criação do Estado do Tocantins. A ex-deputada estadual Amália Santana dedicou a homenagem a seu pai, que persistiu em ficar no Tocantins, vindo do sul de Goiás em 1972. Ela agradeceu o apoio que recebeu da Casa, servidores e parlamentares, nos momentos difíceis que passou após sofrer AVC.

Já a pastora Elzir Batista afirmou que ser reconhecida como Cidadã Tocantinense, assim como seu esposo, “é uma dádiva que alegra muito o coração”.

O titular da Secretaria Executiva do Governo do Estado, Osires Damaso, um dos homenageados, representou o Governo do Tocantins, e ressaltou o quanto é importante para ele, que chegou ao Tocantins aos dois anos de idade, filho de uma família humilde. Dividiu a homenagem “com todos os homens e mulheres trabalhadoras do Estado do Tocantins”, relembrando que saiu de feirante para se tornar um empresário que gera centenas de empregos.

Homenageados

Ao todo, 13 personalidades receberam o título de Cidadão Tocantinense e três o de Cidadão Benemérito João Ribeiro. Parlamentar, ex-parlamentar, gestores públicos, líderes religiosos, empresários, policial militar, jornalista e chefe de cozinha foram contemplados com o Título de Cidadão Tocantinense.

O primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa, o presidente da Câmara Municipal de Palmas, vereador José do Lago Folha Filho, o bispo da Diocese de Porto Nacional, Dom José Moreira da Silva, e o jornalista Wesley Silas receberam o Título de Cidadão Benemérito João Ribeiro.

Foram homenageadas com o Título de Cidadão Tocantinense as seguintes personalidades:

1 AMÁLIA MARIA SANTANA DA SILVA EX-DEPUTADA ESTADUAL DEP. CLÁUDIA LELIS 2 ARMANDO SOARES DE CASTRO FORMIGA DIRETOR DA TV ASSEMBLEIA DEP. VALDEMAR JUNIOR 3 EZIR BATISTA VIEIRA PASTORA DEP. JANAD VALCARI 4 FÁBIO PEREIRA VAZ SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DEP. JORGE FREDERICO 5 HENRIQUE LAZARO LOPES CARDOSO EMPRESÁRIO DEP. VALDEMAR JUNIOR 6 HERMES VIEIRA NETTO PASTOR DEP JANADI VALCARI 7 JONI SERGIO RIETJENS ENGENHEIRO AGRÔNOMO E AGROPECUARISTA DEP. NILTON FRANCO 8 OSIRES RODRIGUES DAMASO SECRETÁRIO DE ESTADO DA GOVERNADORIA DEP. NILTON FRANCO 9 OSWALDO STIVAL PRODUTOR RURAL E EMPRESÁRIO DEP. EDUARDO FORTES 10 OSWALDO STIVAL JÚNIOR PRESIDENTE DO SINDCARNES, VICE-PRESIDENTE DA FIETO E EMPRESÁRIO DEP. EDUARDO FORTES 11 REINALDO DE JESUS CISTERNA RELAÇÕES PÚBLICAS E JORNALISTA DEP. JUNIOR GEO 12 ROSA EUFRÁSIO CHAVES NUNES CHEFE DE COZINHA E EMPRESÁRIA DEP. CLAUDIA LELIS 13 ULYSSES DE PARENTE AYRES EMPRESÁRIO DEP. MARCUS MARCELO

Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro:

HOMENAGEADO CARGO AUTOR DA PROPOSITURA 1 ANTÔNIO FENELON BARBOSA SALES EX-PREFEITO DE PALMAS DEP. PROF.ª JANAD VALCARI 2 JOSÉ MOREIRA DA SILVA BISPO DA DIOCESE DE PORTO NACIONAL DEP. PROF. JÚNIOR GEO 3 WESLEY SILAS BARBOSA DA CRUZ JORNALISTA DEP. GUTIERRES TORQUARTO

Deputados presentes

Prestigiaram a solenidade os deputados Amélio Cayres, Marcus Marcelo, Nilton Franco, Eduardo Fortes, Gutierres Torquato, Professor Júnior Geo, Léo Barbosa e Janad Valcari.