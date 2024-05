Amado Batista recebe intimação da Justiça antes de show no Tocantins

da redação

Amado Batista foi intimado pela Justiça na última semana. A intimação é referente ao processo movido pela ex dele, Layza Felizardo, que tenta ter o reconhecimento da união estável entre eles e a dissolução da mesma. De acordo com o Portal Leo Dias, desde o início do processo, a Justiça teve dificuldade em encontrar o cantor em sua residência, mas o encontrou em Talismã, cidade no sul do Tocantins.

A influenciadora começou a namorar o artista quando estava com 17 anos e ficou com ele por cinco. Após o fim do relacionamento, ela afirmou que foi vítima de violência doméstica e expôs traições por parte do artista.