Amélio Cayres lamenta morte de Delvânia Campelo e convoca audiência pública para discutir enfrentamento à violência contra a mulher

da redação

A trágica morte da assistente social Delvânia Campelo da Silva, de 50 anos, vítima de feminicídio no município de Caseara, causou comoção e revolta em todo o Tocantins. Diante da gravidade do caso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, divulgou uma nota de pesar e anunciou a realização de uma audiência pública ainda este mês para tratar do enfrentamento à violência contra a mulher no estado.

Nota de Pesar – falecimento de Delvânia Campelo da Silva

Recebi com profunda tristeza e indignação a notícia da morte da assistente social Delvânia Campelo da Silva, de 50 anos, vítima de feminicídio, na cidade de Caseara.

Diante da gravidade do caso, determinei a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ainda este mês, para convocar todos os entes envolvidos no enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo a sociedade civil. É fundamental compreendermos que essa não é uma questão restrita à segurança pública, mas um problema estrutural que atravessa diversas áreas, como saúde, educação, assistência social e justiça.

A violência contra a mulher é uma realidade cruel e inaceitável, que precisa ser combatida com firmeza e urgência. Não podemos permitir que mais mulheres tenham suas vidas interrompidas de forma tão brutal.

Na Assembleia Legislativa temos tentado, por meio de várias leis já em vigor, fazer a nossa parte no enfrentamento à violência de gênero, buscando garantir justiça e segurança para todas as tocantinenses.

Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com todos os que se entristecem diante dessa perda irreparável. Que a justiça seja feita em memória de Delvânia.

Deputado Amélio Cayres

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocanrins