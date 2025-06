Amélio Cayres participa da 35ª Cavalgada de Araguaína e destaca PL que cria Região Metropolitana

da redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres (Republicanos), participou neste domingo, 8, da 35ª edição da Cavalgada de Araguaína, considerada a maior do mundo pelos organizadores. “É uma honra estar aqui, na maior manifestação do gênero, em nossa querida Araguaína”, declarou.

Acompanhado de deputados estaduais e do federal Alexandre Guimarães (Republicanos), Cayres enalteceu o evento e comentou o Projeto de Lei que institui a Região Metropolitana de Araguaína, em tramitação na Aleto. “Atendemos a um pleito dos deputados estaduais, do deputado federal Alexandre Guimarães e de lideranças locais”, afirmou, destacando que a aprovação facilitará o repasse de recursos via emendas parlamentares da bancada federal.

Também estiveram no evento os deputados estaduais Olyntho Neto (Republicanos), Gipão (PL), Moisemar Marinho (PSB), Jorge Frederico (Republicanos) e Winston Gomes (PSD); o vice-governador Laurez Moreira (PDT), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), a senadora Professora Dorinha Seabra (UB).