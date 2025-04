Anel Viário de Paraíso visa atrair novos negócios no Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou nesta segunda-feira, 28, a Ordem de Serviço que autoriza a retomada das obras de construção do Anel Viário do Parque Agroindustrial de Paraíso do Tocantins. Avaliada em R$ 14,1 milhões, a obra será realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), com o objetivo de fortalecer a infraestrutura logística e empresarial do município e da região do Vale do Araguaia. A cerimônia de assinatura ocorreu no próprio local do empreendimento, com a presença do titular da Sics, Carlos Humberto Lima, e diversas autoridades.

Ao autorizar a retomada do projeto, o governador Wanderlei Barbosa destacou o papel estratégico do investimento para o desenvolvimento econômico. “Esta é uma obra fundamental para o crescimento econômico de Paraíso, que é uma cidade que cresce muito, e de toda a região do Vale do Araguaia. Nosso compromisso é justamente esse de criar ambientes que fortaleçam a economia e o setor industrial, além de garantir oportunidades para o nosso povo”, ressaltou o chefe do Executivo.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, salientou que a estimativa é de que a obra seja entregue ainda em 2025. “Investir na construção do Anel Viário do distrito agroindustrial é fundamental para fortalecer a atração de novos negócios no Tocantins. A revitalização vai melhorar a logística; viabilizar a construção de novos lotes; e abrir espaço para a chegada de empresas, fortalecendo o ciclo econômico e impulsionando o desenvolvimento. A previsão é de que a obra seja concluída ainda este ano”, destacou o titular da Sics.

“Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa e a toda a equipe pela parceria que viabilizou a retomada deste importante empreendimento, que vai impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade por meio da geração de emprego e renda. Este é um marco para Paraíso, pois possibilita que mais de 100 novas empresas se instalem”, enfatizou o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais.

Anel Viário

A obra do Anel Viário do Parque José Antônio de Deus, o Parque Agroindustrial de Paraíso, integra o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics). Conforme a Sics, responsável pela coordenação do projeto, a execução havia sido temporariamente paralisada para ajustes técnicos no planejamento executivo, mas será retomada sem prejuízo ao erário e mantendo o valor original do investimento. O processo licitatório da empresa encarregada pela execução foi efetuado pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), encarregada de supervisionar o andamento da construção da estrutura.

A iniciativa prevê a melhoria do tráfego de cargas pesadas nas áreas urbanas, o que facilitará o acesso ao parque e auxiliará no escoamento da produção agroindustrial, além de incentivar a atração de novos empreendimentos para o município, localizado na região do Vale do Araguaia.

“É muito gratificante estarmos aqui, participando da retomada com força total desse projeto que foi tão aguardado por nós e que vai contribuir para melhorar e expandir o trabalho dos empresários”, destacou o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e Serviços de Paraíso (Acip), Roberto Bandeira.