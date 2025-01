Após manifestação de sindicalistas, Secretário Bruno Azevedo recebe sindicatos e associações para tratar de demandas relacionadas à Segurança Pública

da redação

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Bruno Azevedo, recebeu o deputado estadual Moisemar Marinho, representantes de sindicatos e de associações para tratar de pautas relacionadas ao fortalecimento da Segurança Pública e das categorias pertencentes ao quadro da Polícia Civil. A reunião aconteceu na sede da SSP/TO nesta quarta-feira, 22, após sindicalistas da categoria manifestarem na semana passada ser contra a nomeação do atual gestor da SSP.

Durante o encontro, o secretário reforçou que a eficácia da Segurança Pública está diretamente ligada ao empenho e à valorização dos profissionais que compõem a secretaria e por isso o diálogo constante com os sindicatos e representantes das categorias se faz imprescindível.

“Esse debate aberto e respeitoso nos permite compreender as demandas reais, ouvir sugestões e construir juntos soluções que atendam às necessidades dos servidores e da população. Ratifico que será feito tudo o que for possível para trazer melhorias aos nossos servidores, incluindo as providências que possam dar mais celeridade à realização do concurso da Polícia Civil, um certame muito esperado e que já recebeu o aval do governador Wanderlei Barbosa”, lembrou o secretário.

Para o deputado Moisemar Marinho, o encontro foi bastante produtivo para que fosse alinhada uma parceria que visa o fortalecimento das categorias. “Essa reunião teve um diálogo muito bom, muito produtivo, pois tratamos de pautas que interessam a todas as categorias, como o concurso público da Polícia Civil e a reformulação do Plano de Carreira da Polícia Civil. Sem sombra de dúvidas, essa gestão pode contar conosco, a porta do nosso gabinete está aberta para o diálogo e para os avanços de interesse da nossa categoria da Polícia Civil”, destacou o deputado.

“O interesse dos policiais civis é e sempre será a nossa prioridade. Foi importante estar aqui neste momento com o secretário para apresentar as nossas pautas e abrir um canal de diálogo. O Sindicato, junto com as entidades e o deputado Moisemar Marinho, está trabalhando para que seja criado um canal de comunicação com a Secretaria e que possamos ser ouvidos, e mais do que isso, atendidos naquilo que nos é prioritário”, afirmou o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol-TO), Ubiratan Rebello.

Já o presidente do Sindicato de Peritos Oficiais do Tocantins (Sindiperito), Silvio Jaca, reforçou que a reunião foi um momento oportuno para a abertura do diálogo com a nova gestão da SSP/TO. “Sempre que há uma nova pessoa à frente da pasta é importante fortalecermos o diálogo. Este foi um primeiro momento bem produtivo, ele recebeu as nossas demandas, demonstrou que tem interesse em resolver várias das pautas. Queremos que as demandas sejam resolvidas o mais rápido possível, o que vai dar melhores condições de trabalho para os servidores da Polícia Civil e possibilitar a entrega de um serviço ainda melhor para a sociedade, em nosso caso específico, nos institutos de criminalística, identificação e no Instituto Médico Legal”, informou o presidente.

Também estiveram presentes à reunião representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia do Tocantins (Sindepol/TO), a Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado do Tocantins (AEPTO), Associação dos Agentes de Polícia do Estado do Tocantins (Agepol) e a Federação da Região Norte, que representa os policiais de toda a Região Norte.