Bancários da Caixa e do Banco do Brasil anunciam greve no Tocantins a partir de 10 de setembro

da redação

Os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no Tocantins aprovaram uma greve por tempo indeterminado, com início marcado para a próxima quinta-feira, 10 de setembro. A decisão foi tomada durante assembleias realizadas na sexta-feira (4), após a categoria rejeitar as propostas apresentadas pelas instituições para a renovação dos acordos coletivos do período de 2026 a 2028. Na Caixa, 94,20% dos participantes votaram contra a proposta, enquanto no Banco do Brasil a rejeição alcançou 68,14%.

Entre as principais reivindicações estão a valorização dos empregados, melhores condições de trabalho e a redução da pressão pelo cumprimento de metas. Os funcionários também demonstraram preocupação com os planos de saúde, especialmente o Saúde Caixa e a Cassi. Segundo o sindicato, materiais de mobilização já foram distribuídos para 133 agências no Estado, e os avisos sobre a paralisação deverão ser afixados nas unidades na véspera do início do movimento. A greve poderá afetar principalmente o atendimento presencial nas agências da Caixa e do Banco do Brasil que aderirem à paralisação.