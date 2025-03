CLP aponta Tocantins como melhor estado com índice de sustentabilidade social da Região Norte

da redação

O Tocantins é o estado com melhor desempenho em sustentabilidade social da Região Norte do país, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado nesta quinta-feira, 20, pelo Centro de Liderança Pública (CLP Brasil). O estado ocupa a 13ª posição nacional, destacando-se à frente de todos os demais da Região Norte, ao apresentar avanços significativos em indicadores como redução da pobreza, moradia digna, saneamento básico e promoção do trabalho.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que os dados refletem os investimentos e a ampliação de ações e serviços realizados pelo Estado. “Esse resultado, assim como os outros avanços conquistados nesses últimos anos, são frutos dos esforços que empenhamos para que o Tocantins se desenvolva cada vez mais. Além disso, essas informações são essenciais para a formulação de políticas públicas que promovam o bem-estar social aos tocantinenses”, salienta o chefe do Executivo estadual.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, ressalta os avanços conquistados pelo estado nos últimos anos. “O Tocantins avançou significativamente nos indicadores de sustentabilidade social, refletindo o compromisso da gestão Wanderlei Barbosa com a melhoria da qualidade de vida da população”, pontua.

Conforme o CLP Brasil, o pilar da sustentabilidade social foi construído a partir de uma visão multidimensional para o tema da vulnerabilidade. É o terceiro com maior peso no cômputo geral do Ranking de Competitividade dos Estados (11,5%), superado apenas por Segurança Pública e Infraestrutura. Na Região Norte, os estados ficaram posicionados da seguinte forma no ranking de sustentabilidade social: Tocantins (13º), Rondônia (19º), Amazonas (21º), Acre (23º), Pará (24º), Roraima (26º) e Amapá (27º). Já com relação aos estados da Região Nordeste, o Tocantins ficou atrás apenas do Rio Grande do Norte (12º), em seguida vindo os estados do Ceará (14º) e da Paraíba (15º).

No cenário nacional, foram destaques com o melhor desempenho em sustentabilidade social Santa Catarina (1º), Distrito Federal (2º) e São Paulo (3º). O estudo completo pode ser acessado no link.

Sustentabilidade social

O estudo aponta que o pilar sustentabilidade social é composto por 16 indicadores, com foco em aspectos essenciais para a qualidade de vida da população. Entre os indicadores, destacam-se o Acesso ao Saneamento Básico – Água, que mede o número de domicílios com acesso à água canalizada; e o Acesso ao Saneamento Básico – Esgoto, que avalia os domicílios conectados à rede de esgoto.