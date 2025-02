Com emenda do deputado Gaguim e recursos do governo do estado, Aeroporto no Jalapão começa a ser construído

A ordem de serviço para construção do aeroporto foi assinada em dezembro do ano passado. A empresa responsável pelas obras será a Construtora Belmonte LTDA. Nesta terça-feira (11), o Secretário de Turismo, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e outras autoridades fizeram uma visita técnica no local.

Do total que será investido na construção do aeródromo, R$ 19.862.295,42 são do Governo do Tocantins e R$ 10 milhões são por meio de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim, segundo o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).