Comemorações da Pátria são marcadas pelo brilho do Colégio Cívico Militar Dom Alano

da redação

As ruas vibraram em compasso de orgulho, civismo e união durante as celebrações da Independência do Brasil, marcadas pela grandiosa participação da comunidade escolar do Colégio Cívico Militar Dom Alano. Em um desfile marcado pela marcialidade, organização e alegria, aproximadamente 300 estudantes tomaram a avenida, acompanhados de perto por todo o corpo docente e administrativo da instituição.

​Um dos pontos mais marcantes da celebração foi a união de diferentes cantos do município: os alunos vieram tanto da cidade quanto das mais diversas rotas das zonas rurais, todos fazendo questão de participar deste momento cívico tão especial. Sob a liderança e a dedicação da diretora Roselck Azevedo Barros, a mobilização foi completa, refletindo o compromisso de toda a comunidade escolar com a data magna do país.

​O evento traduziu na prática os valores cultivados no dia a dia da escola: o respeito à pátria, a responsabilidade cidadã e a disciplina consciente. Desde os primeiros acordes até a dispersão, o que se viu foi um espetáculo de harmonia e comprometimento. Os estudantes marcharam com uniformes impecáveis, postura firme e olhares atentos, arrancando aplausos calorosos do público que se posicionou ao longo do percurso para prestigiar o momento.

​Mais do que uma demonstração de ordem unida, o desfile revelou-se um momento profundamente prazeroso para todos os presentes. A atmosfera era de festa cívica, onde o rigor da tradição militar se mesclava com a energia contagiante da juventude. Professores e equipe administrativa caminharam lado a lado com os alunos, testemunhando o resultado de semanas de ensaios, dedicação e planejamento conjunto.

​Para os pais, familiares e cidadãos que prestigiaram o evento, assistir a essa união foi motivo de visível emoção. Ver os filhos vindos da sede e do campo marchando com tanto brio e senso de pertencimento reforçou a certeza de que a educação cívico-militar cumpre um papel transformador, formando não apenas bons alunos, mas cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

​Ao encerrar a programação do 7 de Setembro, sob a direção inspiradora de Roselck Azevedo Barros, o Colégio Cívico Militar Dom Alano reafirmou seu compromisso com a formação integral dos jovens, provando que o civismo continua vivo, pulsante e integrador nas novas gerações.