Criança de 4 anos morre afogada em tanque de peixes na zona rural de Jaú do Tocantins

da redação

Uma tragédia abalou a comunidade de Jaú do Tocantins neste domingo (16). Uma criança de apenas quatro anos morreu afogada após cair em um tanque de peixes na zona rural do município. Segundo informações preliminares, o afogamento aconteceu em questão de minutos. Quando familiares perceberam o desaparecimento e foram procurar pela criança, ela já havia sido encontrada sem vida dentro do tanque.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi e da perícia técnico-científica estão a caminho do local para investigar as circunstâncias do ocorrido. O corpo da criança será encaminhado ao IML de Gurupi para realização de exames que irão confirmar a causa da morte.

Com informações de Jair Inocêncio