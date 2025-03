Deputado Gaguim destina R$ 700 mil para a saúde de Caseara

da redação

A Prefeitura de Caseara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a chegada de R$ 700 mil destinados ao custeio da saúde do município. O recurso foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil).

O investimento será fundamental para o fortalecimento do atendimento à população, possibilitando a ampliação e melhoria dos serviços de saúde oferecidos no município.

O deputado Carlos Gaguim reafirmou seu compromisso com a saúde pública e o desenvolvimento dos municípios tocantinenses. “Seguimos trabalhando para garantir mais recursos e estrutura para as cidades do nosso Tocantins. A saúde precisa de investimentos contínuos para atender bem a população, e esse recurso vai ajudar Caseara a melhorar ainda mais os serviços”, ressaltou Gaguim.