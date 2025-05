Deputado Gaguim entrega tratores agrícolas para os municípios do Tocantins

da redação

O deputado federal, Carlos Gaguim, reforçou o seu compromisso com os municípios tocantinenses e com o fortalecimento da agricultura familiar com a entrega de 86 tratores John Deere, nesta sexta-feira, 16, fruto de emenda parlamentar articulada pelo deputado, em parceria com a senadora Professora Dorinha e o senador Eduardo Gomes.

“É uma conquista importante para quem produz e vive da agricultura familiar. Esses equipamentos representam mais do que máquinas — são ferramentas de transformação, que fortalecem a economia local, garantem dignidade aos pequenos produtores e melhoram a vida nas comunidades rurais. Vamos continuar trabalhando ao lado dos prefeitos para ampliar esses investimentos”, afirmou o deputado.

As máquinas, de 85cv e 96cv, foram adquiridas por meio de emenda destinada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), e serão entregues a municípios e associações de produtores rurais, com o objetivo de impulsionar a produção agrícola e gerar mais oportunidades no campo.