Deputado Gutierres participa da Agrotins 2025 e reafirma apoio ao agronegócio tocantinense

O deputado estadual Gutierres Torquato (PDT), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), reafirmou seu compromisso com o setor produtivo ao visitar, em dois dias de visita a Agrotins 2025 (a maior feira de tecnologia agropecuária da Região Norte) realizada no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

Reconhecido como o “deputado do agro”, Gutierres tem se destacado por sua atuação em defesa dos produtores rurais e pelo fortalecimento do agronegócio no estado. Desde a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio, lançada durante a Agrotins 2023, ele lidera iniciativas em parceria com o Governo do Estado, a Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (Faet), sindicatos rurais e demais representantes do setor. A Frente tem como objetivo principal defender os interesses dos produtores, independentemente do porte de suas propriedades.

Durante sua visita à Agrotins 2025, o parlamentar destacou a importância da feira como espaço de diálogo e inovação para o setor agropecuário tocantinense. Ele ressaltou que a presença ativa dos parlamentares no evento fortalece a conexão entre o Legislativo e os produtores, permitindo a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades do campo.

Gutierres enfatizou que a Agrotins é “o encontro mais relevante para conectar a pesquisa, o mercado e o pequeno, médio e grande produtor rural”. Para ele, a feira serve tanto para apresentar soluções de ponta quanto para ouvir de perto as necessidades dos agricultores, garantindo que a Assembleia Legislativa possa elaborar políticas públicas cada vez mais eficientes.

Principais Ações Recentes da Frente Parlamentar

– Projeto de Lei de Incentivos Fiscais: Redefine faixas de isenção e prazos de carência para produtores, estimulando a diversificação das culturas e atração de novos investimentos.

– Concessão de Terrenos Públicos: Estabelece critérios mais ágeis e transparentes para a liberação de áreas destinadas à agricultura familiar e ao agronegócio de grande escala.

– Parcerias com a Faet e Sindicatos Rurais: Realização de webinários e seminários regionais para capacitação de produtores em gestão de riscos e acesso a mercados.

Gutierres Torquato reforça seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins, destacando que continuará trabalhando para garantir que os produtores rurais tenham voz ativa na Assembleia Legislativa e que suas demandas sejam atendidas de forma eficaz e responsável.