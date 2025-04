Deputados aprovam data-base dos servidores dos Poderes e do governador

da redação

O plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) aprovou nesta terça-feira, 29, oito propostas de reajuste salarial de 4,17% no valor da remuneração dos servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Tocantins, Legislativo, Ministério Público e da Defensoria Pública. A revisão geral anual de que tratam as matérias visa recompor as perdas inflacionárias no período de maio de 2024 a abril de 2025.

Apenas as propostas do Tribunal de Justiça e do Ministério Público foram aprovadas com substitutivo da relatoria que modificou o índice do reajuste de 4,83%, para 4,17%. O reajuste será aplicado a partir do próximo mês.

Também foi aprovada a proposta que corrige os subsídios mensais do governador, do vice e dos secretários de Estado com o mesmo reajuste concedido aos demais servidores – de 4,17%. A recomposição salarial será aplicada ao subsídio mensal do governador de R$ 32.518, do vice de R$ 20.811,80 e do cargo de secretários de Estado R$ 17.246,38.