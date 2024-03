Duas carretas pegam fogo após batida na região central do TO

Imagens publicadas nas redes sociais mostram as duas carretas com as cabines pegando fogo. Após a batida os dois veículos ficaram tomando parte da pista e o acostamento. Até as 19h deste sábado (9), o trânsito seguia em meia pista, segundo a PM.

Pessoas que passavam pela região levaram as vítimas para o Hospital Regional de Pedro Afonso. Um dos motoristas recebeu alta e outro foi transferido para o Hospital Geral de Palmas.